Ebrard descarta crisis migratoria por caravana migrante.

En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard negó que exista una crisis migratoria por caravana migrantes luego de que este lunes se registrara un enfrentamiento entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional.

“Si alguien está buscado violencia en México no la va a encontrar por parte de las autoridades. Habrá una acción sensata, razonable y prudente pero sí firme porque tenemos que cumplir un ordenamiento”, aseveró el secretario de Relaciones Exteriores.

“La Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que le han dado, no tenemos heridos por fortuna, no tenemos una situación que lamentar y bueno a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que sí el día de ayer alguien tenía la intención de provocar violencia, no cumplió su cometido”, añadió.