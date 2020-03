Economía mexicana caerá 3.7% por Covid-19 en 2020: Moody’s

La agencia calificadora, Moody’s Investors Service proyecto este miércoles que la economía en México se contraerá 5.2 por ciento en el primer semestre del año, mientras que en todo 2020 caída será de 3.7 por ciento, debido crisis generada por la pandemia del coronavirus.

“La exposición de México a la economía estadounidense y la débil respuesta de política del gobierno mexicano lo hacen particularmente vulnerable”, señala Moody’s el reporte titulado The coronavirus will cause unprecedented shock to the global economy.