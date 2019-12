El Panorama de la Unión Europea 2020

Economía sin Dolor

Por: Victor Luis Muro Salinas

“Recuerda que la cautela y la prudencia son las raíces de la sabiduría.” Robert Burns

Los pronósticos económicos que hacen las entidades o los países usualmente no son los más acertados, sin embargo, el hecho de proporcionar datos que pueden soportar una situación que al menos se vea estable brinda certeza a los inversionistas y analistas, y es así que el Banco Central Europeo anuncia un leve repunte para el año 2020, situación que genera un aliento de esperanza ante el entorno que se vive en la actualidad.

Dos son los factores que se considera han perdido la fuerza negativa con la que se les apreciaba, por un lado la salida del Reino Unido de la Unión Europea de una forma desordenada, lo que generaría desconfianza y problemas de equilibrio en la economía; por otro lado está el aparente acuerdo que se genera entre Estados Unidos y China, en el sentido de evitar una guerra comercial que sólo deja afectados en todas partes del mundo, y que finalmente los aspectos positivos del problema poco se logran apreciar, pues quizá ni siquiera los tiene.

Así que haciendo referencia al Brexit, es necesario recordar que es un proceso decidido por las ciudadanos del Reino Unido en una consulta, que su decisión e implementación ha generado fuertes costos para los políticos que en algún momento han respaldado o no la posición, pero al parecer, finalmente se ve un panorama más concreto, la victoria de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido ha sido la más grande desde la época de Margaret Thatcher, el partido conservador ha logrado incluso el apoyo de sectores catalogados como laboristas, por lo que ahora sí se ve de manera clara y sin duda que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea.

Sin embargo, Johnson aún no tiene todo resuelto, pues existe una tendencia que marca posibles problemas con los partidos nacionalistas, los cuales cuentan con una presencia mayoritaria en Escocia e Irlanda del Norte, y que al mismo tiempo están en desacuerdo con la consumación del Brexit, por lo que los problemas pueden no solo parar ahí, sino incluso cuestionar y promover la independencia de los territorios; entonces el Brexit tiene la puerta abierta, sin embargo, no a todos les parece lo más adecuado.

El otro aspecto que se considera un elemento positivo para el panorama europeo es la disipación de los efectos de la guerra comercial establecida en alguna manera entre Estados Unidos y China, pues finalmente comienzan a concretarse acuerdos que permiten eliminar aranceles que estaban por aplicarse en breve, lo que generaría mayores costos en diversos aspectos comerciales.

El acuerdo inicial beneficia a los dos países, ya que el comercio bilateral es importante, y la imposición de aranceles sólo elevaría el costo de los productos que ambos mercados consumen de manera cotidiana.

A pesar de todo lo anterior, la Unión Europea debe seguir atenta a los datos que reportan sus miembros, pues la regulación de todos los aspectos económicos es sumamente importante para el equilibrio económico y financiero, buscando así una economía sin dolor.

La regulación del sistema financiero y específicamente el bancario es un aspecto sumamente importante, que requiere atención en el 2020, y que puede aportar la estabilidad necesaria al sistema o bien ser el causante de un desajuste; y al mismo tiempo, ya se considera el medio para beneficiar las arcas de la Unión, pues incluso ya se estudia la posibilidad de un impuesto a las operaciones bancarias.

Así que el panorama de la Unión Europea plantea esperanza de una mejor situación económica y algunos asuntos financieros por resolver, sin embargo, se genera confianza moderada para el año 2020.