Empresas en CDMX despidieron a 56 mil por Covid-19: Sheinbaum.

En video conferencia de prensa este jueves la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que se han registrado e los 56 mil despidos en la capital del país ante la la contingencia sanitaria del Covid 19, aunque el 21% de los casos se dieron antes de la emergencia por la pandemia.

La jefa dela CDMX también precisó que en otras caso empresas despidieron a el total de sus empleados.

Ante el panorama, la mandataria capitalina precisó ya se encuentra en comunicación con la secretaria del Trabajo de CDMX, Soledad Aragón con dichas firmas para conocer cuál fue la razón de estas bajas.

“Desde ayer identificamos a estas compañías, la secretaria del Trabajo se está comunicando con ellas para saber cual fue la razón, si persisten estaríamos hablando de otras acciones. Han hecho muchos recursos de su trabajo desde la ciudad, teniendo los recursos suficientes no es posible que especulen y que antes de la emergencia hayan hecho estas acciones”, señaló.

Por otra parte, en referencia a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Quine envió un mensaje a las autoridades locales explicando que los empleos “no se sostienen ni se crean a través de decretos”, Sheinbaum aclaró que se mantienen en diálogo incluso con la totalidad de Cámaras capitalinas, evaluando distintas acciones.

“No me quiero pelear con Coparmex ni con los empresarios, me parece injusto que hayan despedido a los trabajadores en las primeras semanas de marzo, las Cámaras deberían generar condiciones para que esto no ocurriera, la ciudad es solidaria, requiere empleadores solidarios, sobre todo aquellas que tienen capital”, explicó