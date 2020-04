En México no hay periodismo profesional: AMLO.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que en México “no hay un periodismo profesional e independiente”, así como aseguro que esta profesión está muy lejos de lo ético, por su cercanía con el poder económico el cual que no defiende al pueblo.

“Entonces no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad, es algo relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión, no generalizo pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y desesperados optaron muchos por la mentira”, expresó AMLO.