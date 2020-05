¡Es oficial! Sebastian Vettel deja Ferrari.

La Escudería Ferrari y el piloto alemán Sebastian Vettel anunciaron formalmente su salida por lo cual ya no se extenderá el contrato y el cual finalizará a la conclusión de la presente temporada 2020 ante el panorama de la pandemia por coronavirus Covid 19.

“Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, señaló Vettel en un comunicado.

“Es una decisión que fue tomada de común acuerdo con Sebastian y las dos partes han considerado que era en interés de ambos. No ha sido una decisión fácil a tomar debido al valor de Sebastian como piloto y como persona”, indicó por su parte Mattia Binotto, director de la Escuderia.