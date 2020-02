Feministas convocan a paro nacional, será el 9 de marzo.

Diverso colectivos feministas, han convocado este miércoles a realizar un paro nacional de mujeres en protesta a los crecientes casos de feminicidios en el país, el cual se llevará a cabo el próximo día 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

El denominado #UnDíaSinNosotras, pide a todas las mujeres no realizar actividades escolares y laborales, así como no comprar ningún producto, así como hace un llamado que todas la mujeres para que protesten en contra de la violencia de género que afecta al país.

“Ninguna mujer esté en las calles, vaya a trabajar, además de que ninguna niña esté en las escuelas ni jóvenes en las universidades”, expresan.

Asimismo, la convocatoria también llama a no usar transporte público, “a no cargar gasolina, y no comprar ni pagar nada, para mostrar que sin las mujeres no valemos nada para México”.

Foto Twitter