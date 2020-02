Fiscalía de NY cuenta con documentos, videos y fotos en contra de García Luna.

Según pruebas que dado a revelado el periodista, Alan Feurer de The New York Times, la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos cuenta con documentos, videos y fotos en contra del ex jefe de la Policía, Genaro García Luna.

Por lo que según los fiscales tienen pruebas que van desde el historial de migración de García Luna, sus propiedades y cuentas, hasta videos, fotografías y escritos relacionados con sus ligas con las drogas, así como armas y dinero incautados.

Además, de que se especula que también se tienen comunicaciones interceptadas y grabadas, como mensajes interceptados, “no necesariamente propias de García Luna”, y descargas de sus dispositivos.

Información que podría salir a la luz en la siguiente audiencia en contra García Luna, para conocer avances del caso, será hasta abril próximo.

Y según Feurer, los fiscales ya han solicitado al Juez adjuntar esas pruebas en un documento fechado ayer, 20 de febrero, “en el Caso 1:19-cr-00576-BMC, que es el que se sigue al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federa en el sexenio de Calderón Hinojosa, quien fue detenido en Grapevine, Texas, el pasado 10 de diciembre, y posteriormente trasladado al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por su sigla en inglés) de Brooklyn, donde también estuvo recluido Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, durante su juicio.

Here's a look at some of the evidence that prosecutors have against Genaro Garcia Luna, the Mexican security official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel.

It includes intercepted comms (not necessarily Garcia Luna's own comms) & downloads from his electronic devices. pic.twitter.com/HDQTq9DOKs

— Alan Feuer (@alanfeuer) February 21, 2020