García Luna negocia para declararse culpable en un acuerdo con autoridades de EE.UU.

De acuerdo a un documento público dado a conocer por The New York Times el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna está en negociaciones con los fiscales federales en Brooklyn para declararse culpable de las acusaciones en su contra de narcotráfico y de mentir para obtener un pasaporte estadunidense.

“Los documentos judiciales presentados hoy (este lunes) en la Corte del caso de Genaro García, acusado de tomar millones del cártel de Sinaloa, confirman que participa en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn”, señaló el periodista Alan Feuer en su cuenta de Twitter.

Esta información se da luego de que el viernes, García Luna se declaró no culpable de los cargos que se le imputan ante Peggy Kuo, la nueva jueza designada por la corte, quien fuera presidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan.

Asimismo, en el documento se puede lee que el gobierno de EE.UU y el demandado “están comprometidos en negociar una declaración de culpabilidad, y creen que probablemente resulte en una disposición de este caso sin juicio”.

Además de que se señala que ambas partes requieren una “exclusión de tiempo” para “concentrar los esfuerzos en negociaciones de declaración de culpabilidad” y tener un tiempo razonable para la preparación del juicio.

