Gobierno federal oculta “cientos ó miles de muertes” por Covid-19: NYT.

Según un reportaje del diario estadounidense The New York Times, reveló este viernes que el Gobierno Federal de México ha ocultado en las cifras “cientos ó miles de muertes” por Covid-19 en la Ciudad de México.

Por lo que precisan que tan solo en la CDMX, funcionarios capitalinos han detectado una cifra que supera los 2 mil 500 muertos por el nuevo virus, frente a 700 oficialmente reportadas en el área a nivel federal.

Asimismo, apuntan que tan sólo 0.4 por ciento de cada mil mexicanos se hace la prueba, “de lejos la proporción más baja entre las decenas de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que promedian unas 23 pruebas por cada mil personas”.

Ante esto el diario estadunidense, precisó que el gobierno mexicano ha denegado sus solicitudes durante tres semanas para identificar todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, “aduciendo que los datos estaban incompletos”.

Aquí la publicación del The New York Times:https://nyti.ms/2YJSAag

