Gobierno no ha mentido sobre cifras de muertos por Covid 19.

Luego de que el diario estadounidense, The New York Times público un reportaje donde asegura que en México se mienten sobre las cifras de fallecidos por coronavitus Covid 19 en la Ciudad de México; el Gobierno Federal y Capitalino negaron las acusaciones asegurando que no se ocultan datos sobre las muertes por la pandemia en el país.

El vocero de Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no oculta cifras, ni información sobre contagios o fallecimientos por coronavirus (COVID-19), además de que garantizó que existe “transparencia total y datos abiertos” respecto al número de casos, aseverando que las cifras que se han dado a conocer de manera oficial son producto del trabajo de “decenas de científicos”

“El Gobierno de México no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”, escribió Ramírez Cuevas en Twitter.

El @GobiernoMX no oculta información sobre contagios o fallecimientos por #COVID19, como suponen algunos medios.

Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 8, 2020

A través de la misma red social, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que está en “coordinación permanente” con el Federal, “desde el inicio de la pandemia informando a la ciudadanía todos los días”.

“Negamos que haya contradicción en la información y la validación de la misma está sujeta a criterios científicos que son actualizados en coordinación con los comités científicos del Gobierno de México. Tengan la certeza que siempre informaremos con transparencia.”, señaló el Gobierno capitalino.

Hemos estado en coordinación permanente con el @GobiernoMX desde el inicio de la pandemia informando a la ciudadanía todos los días. 1/2 pic.twitter.com/qRJZxhL7ua — Gobierno CDMX (@GobCDMX) May 8, 2020

Por su parte, en un video en Twitter, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, también rechazó que el gobierno federal oculte datos sobre la epidemia de Covid-19, como se aseguró la nota publicada hoy por The New York Times, así como la de los otros medios internaciones, El País, The Washington Post y el Wall Street Journal.

“Efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas, las muertes de personas que tienen COVID-19 no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que tienen COVID-19 llegan con frecuencia en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que se podrían tomar las muestras correspondientes después de la muerte, pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido sugerencias clínicas de COVID-19, pero no quedan registradas como COVID-19 porque no tienen demostración por laboratorio”, dijo el funcionario.

Ante esto explicó que “es convencional que la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación y ésta consiste en que un comité técnico de especialistas de salud analiza el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a que la probabilidad de que la persona haya muerto por COVID”.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19. pic.twitter.com/ITpTnJvYGJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 8, 2020

Asimismo, López Gattel, dijo que la información dada por los medios “pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y el federal, esto ilustra falta de rigor en la construcción de la información periodística”. “

“Con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México mantenemos una estrechísima relación (…) gracias doctora Sheinbaum por su compromiso con la salud publica”, e indicó que toda la información proporcionada por el gobierno federal a la población, la proveen los estados.

Además de que señaló el hecho de que las cuatro notas, publicadas por el New York Times, El País, el Washington Post y el Wall Street Journal, aparecieran de manera “casi sincrónica”, seguida de una difusión en redes sociales por parte de individuos ligados a administraciones pasados, a la industria de la salud o con aspiraciones políticas.

“Me llama la atención que hoy 8 de mayo, fecha en que hemos anunciado que esperábamos tener el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión de varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los mas activos”.

Foto Twitter