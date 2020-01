Hacienda alista reforma financiera.

El subsecretario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González informó que tras los indicadores que marcaron una contracción en la economía mexicana del 0.1 por ciento en 2019, la dependencia alista un paquete de reformas al sistema financiero del país con miras a aumentar el crecimiento.

“Una serie de reformas para flexibilizar y ampliar el sector financiero. No nos estamos enfocando sólo a bancos, sino a todo el sector como seguros, derivados, bancario y el de capitales”, dijo Yorio González.

Por lo que explicó que el primer punto será implementar una serie de reformas para mejorar, flexibilizar y ampliar el sistema financiero en general; es decir, banca, seguros, derivados, mercado de capitales, etcétera.

Así como también en esta reconfiguración que contempla la inclusión de las mujeres e impulso a la inversión privada, además de que los primeros paso serán una serie de reuniones con el sector financiero, en específico, con los bancos, la asociación de seguros y Bolsa Mexicana de Valores.

El subsecretario también dijo que hasta el momento el plan es tener estos trabajos listos este año, pero negó que ya se tenga la fecha para enviar el paquete de iniciativas al Congreso.

“Prácticamente no hemos tenidos salidas a la Bolsa en el último año y medio, la última salida de bolsa no necesariamente fue una compañía, y eso quiere decir que el proceso de innovación en el país ha estado estancado. No ha habido nuevas, ni creación de innovación. Lo que estamos realizando es una serie de reuniones con el sector financiero”, explicó Yorio.