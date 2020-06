Hackean página del Conapred.

Este lunes la pagina web del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) fue hackeada presuntamente por Anonymous Iberoamerica, como parte de una denuncia contra el “régimen” de Andrés Manuel López Obrador y la censura.

“Hemos visto como el nuevo régimen de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos (sic) sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa… Anonymous no permitirá que la censura vuelva a formar parte de nuestra cotidianidad como lo fue en el pasado. De no cumplir con sus propias promesas de campaña nos veremos en la obligación de actuar en pro de nuestros ideales. El conocimiento es libre, le pese a quien le pese”, expresó Anonymous Iberoamerica en redes.