Jesús Seade niega salida de Subsecretaría de la SRE.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, negó los rumores que surgieron este mismo lunes en el que presentaría su renunciar al cargo.

“Entre trifulcas mareadas me entero que ya me voy. ¿De dónde? El primer encargo con que me honró el Presidente López Obrador en lo básico ya salió. Pero queda mucho por hacer en esta noble Cancillería y en eso seguiré mientras así dispongan el Presidente y el Canciller Marcelo Ebrard”, escribió en redes sociales Seade.