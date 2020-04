Juan Ramón de la Fuente revela que dio positivo por Covid 19.

El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente reveló este lunes que dio positivo a coronavirus Covid-19 sin presentar síntomas asociados al virus.

“Todos hemos vivido con intensidad estas semanas. A mí me ha tocado vivirlas en Nueva York y en México. Fui positivo al Covid-19 y me sometí a una cuarentena rigurosa”, escribió De la Fuente en su columna su columna ‘El virus llegó para quedarse’ publicada hoy en El Universal.

“Aunque estoy sano, tengo 68 años, que es un factor de riesgo. No obstante, mi evolución clínica ha sido muy benigna, prácticamente sin síntomas, como ocurre en 8 de cada 10 personas que contraen el virus”, agregó.

Asimismo, precisó que durante su confinamiento se encuentra activo pero trabajando a distancia de su familia y colaboradores.

“He encontrado un enorme sentido a esta forma de seguir laboralmente activo. Mi distancia de ellos ha sido física pero no social, estoy en constante comunicación con todos ellos. Menos aún me he distanciado afectivamente, al contrario, en todo caso ha habido una mayor cercanía”, expresó.