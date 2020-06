López-Gatell estima hasta 35 mil fallecidos por Covid-19.

Este jueves durante la comparecencia virtual ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell estima que el número de fallecidos en México por la pandemia del coronavirus Covid-19 ó SARS-CoV-2 puede alcanzar hasta la suma de hasta 35 mil decesos.

“Una vez que ha transcurrido la epidemia en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, y en otros países hay mayor información, y esa información nos ha llevado a visualizar la conveniencia de tener estimaciones locales, no asumir en ningún momento como todavía apareciera estar presente esta idea de hoy ya equivocada en la conciencia de algunas personas de que hay una sola epidemia nacional. Entonces afortunadamente no es así, y por lo tanto, no hay una sola estimación general, pero preservamos de manera referencial esta idea de que podrían, este ciclo epidémico, llegar hasta 30 mil o incluso 35 mil defunciones, todas y cada una, todas y cada una lamentables”, explicó López-Gatell.