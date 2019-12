Manifestantes en Nueva York piden aprobar juicio político en contra de Trump.

Este noche de martes, miles estadunidense se manifestaron en Times Square, Nueva York para exigir que se apruebe el juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la víspera del inicio de la votación en el Congreso.

Esta manifestación forma parte de una serie de más de 600 protestas organizadas por todo el país bajo el lema Nobody is Above the Law (Nadie está por encima de la ley) con el objetivo de presionar a los miembros del Congreso estadunidense para que voten a favor de la salida de Trump en el impeachment, a quien los demócratas acusan de abuso de poder

Pese a la lluvia los ciudadanos rezaron con frases como: ”Trump fuera, rusos fuera”en referencia a los supuestos vínculos del mandatario con el gobierno ruso y la injerencia en las eleciones presidenciales pasadas.

Asimismo, se puedo leer en pancartas ”Impeachment para el aspirante a dictador antes de que sea demasiado tarde”, o “Necesitamos a un líder, no a un sucio tramposo”.

Estos actos de dan a la espera, de que este miércoles en la Cámara Baja se prevé que el pleno lleve a votación los cargos políticos contra Trump, los cuales según medios locales sean que aprobados con la mayoría de los demócratas, pero las cosas podrían cambiar en la Cámara Alta con mayoría republicana de 53 frente a 47, ya que para que el juicio político proceda, según la ley se exige una mayoría de dos tercios y así darse la destitución de Trump.

Fotos AFP