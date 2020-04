México acuerda reducir 100 mil barriles de petróleo con la OPEP.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente de la República, Manuel López Obrador informó que se llegó a un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir 100 mil barriles diarios y tras pactar también con Estados Unidos, que en compensación bajará un poco más su producción.

“No podíamos aceptar lo que se propuso originalmente y resistimos. El presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice sólo México no aceptó y ya le expliqué el por qué (…) él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con 250 mil adicionales a los que ellos van a aportar”, explicó.