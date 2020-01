México Cierra su Frontera Sur

A primera hora del domingo, un puñado de jóvenes migrantes se lanzaron a nadar desde la orilla guatemalteca del río Suchiate hacia la mexicana, fuertemente custodiada por la Guardia Nacional, no con intención de cruzar ilegalmente pero sí de tantear los ánimos de las fuerzas de seguridad.

Después de toda una jornada en la que la frontera se cerró tras el intento de cruce masivo de los migrantes, el domingo la gran verja de hierro que separa ambos países volvió a abrirse y el flujo de personas era el habitual.

Pero la creciente acumulación de migrantes en las calles, iglesias y albergues del lado guatemalteco, unos 2.000 solo en la ciudad de Tecún Umán, y la presencia constante de efectivos antidisturbios de la Guardia Nacional en territorio mexicano, dejaban claro que la tensión ante un eventual nuevo intento de cruce masivo seguía latente.

Con la llegada de este nuevo flujo masivo de migrantes centroamericanos a la frontera sur de México, muchos con la intención de llegar a Estados Unidos, los gobiernos han tenido que ajustar sus estrategias para cumplir con las crecientes exigencias de contención impuestas por Washington, pero intentando mantener una cara amable para los migrantes.

Esto ha generado ciertas incertidumbres y los migrantes se debaten entre cruzar ilegalmente cuanto antes, esperar a que lleguen más o lanzarse al río en grupos más pequeños.

Una escena vivida el sábado simboliza la actual política migratoria del gobierno mexicano: un alto mando militar daba la bienvenida a los centroamericanos a través de una reja fronteriza cerrada y les ofrecía empleos con dos filas de guardias nacionales antidisturbios a sus espaldas.

“Hay oportunidades para todos”, clamó el general Vicente Hernández el sábado, después de que México cerró el paso fronterizo ante un posible cruce masivo. Las autoridades invitaron a los migrantes que quisieran ayuda a cruzar en grupos de 20 para registrarse ante migración. Luego, agregó el militar, “les van a ofrecer los empleos, ya les irán explicando”.

Unos 300 cruzaron así el sábado por este puente y varios autobuses de migración estacionados junto a las oficinas del puente el domingo hacían pensar que esperaban a más.

México, que en la caravana de finales de 2018 abrió sus puertas a los centroamericanos pero y luego empezó con la contención cada vez más fuerte ante las presiones de Estados Unidos, ha optado ahora por desplegar cientos de guardias nacionales para sellar los principales pasos de su frontera sur. Y aunque durante el fin de semana cerró temporalmente tanto el cruce de Ciudad Hidalgo, como otro paso más al este, en Tabasco _según informó la casa del Migrante conocida como “La 72”_ ha permitido la entrada de grupos pequeños, teóricamente, para su regularización pero, sobre todo, con un afán de control y contención bajo el discurso oficial de que defiende una migración “segura y ordenada”.

En teoría, esas personas podrán tendrán opción a distintos tipos de estancia legal en México, pero durante meses numerosos migrantes y organizaciones no gubernamentales se han quejado de que la falta de claridad del Instituto Nacional de Migración (INM) no ofrece la información adecuada y muchos migrantes acaban deportados aunque podían haber sido susceptibles de refugio o algún tipo de visa.

Los que se entraron a migración el sábado en Ciudad Hidalgo fueron trasladados a estaciones migratorias del estado, algunos en la ciudad de Tuxtla, según dijo a The Associated Press un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones, algo que algunos colectivos ven preocupante y que el gobierno no ha confirmado.

Estados Unidos, sin embargo, está satisfecho. El reforzamiento de las fronteras, los acuerdos para la gestión de solicitantes de asilo y las amenazas _sobre todo la de imponer aranceles a México_ han funcionado. Y esta semana se comprobó. Las autoridades guatemaltecas reforzaron los registros de entrada de centroamericanos e incorporaron a sus operativos a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), y México mantiene los operativos en los principales cruces del sur.

Pero la esperanza de los migrantes no decae y confían en que si se reúne la gente suficiente en Tecún Umán, más posibilidades de cruzar habrá.

AP/ Foto: Twitter