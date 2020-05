New York Times, un periódico famosos pero sin ética: AMLO.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador expresó este lunes que el New York Times “es un periódico famoso, pero con poca ética”, tras la publicación del viernes pasado en donde aseguró que el Gobierno Federal ocultaba las cifras sobre los muertos por Covid 19 en la Ciudad de México.

“El New York Times es un periódico famoso, pero con poca ética, en este caso es evidente de que no hicieron un buen trabajo, que actuaron de manera tendenciosa, faltó ética. No nos dejemos apantallar, si actuamos con apego a la verdad y no mentimos, no robamos, no traicionamos al pueblo, pues no hay nada que temer, aunque se trate del New York Times, entonces, hay que auspiciar el debate”, expresó AMLO.

“Sale esa nota en el New York Times y como en cadena comienzan a retuitearlo en México, todos los conservadores o su voceros, periodistas, políticos corruptos, intelectuales orgánicos, todos; yo creo que hasta sabían, eso lo podía informar en New York Times, porque creo que sabían que venía el reportaje, porque enseguida que aparece, lo que llaman nado sincronizado, se lanzan todos; pero no hay que alarmarse, esto es normal, la verdad es que está llevándose a cabo una transformación y están molestos los conservadores”, agregó.