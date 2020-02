Niega juez de EE.UU fianza a Genaro García Luna.

Este viernes, el juez Robert Levy negó la libertad bajo fianza a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública al considerar que existe el riesgo de fuga, aunque de les concedió la posibilidad de que defensa de presentar antes un juez distinto un nuevo paquete de fianza para que esté evalúe las nuevas condiciones.

Esto luego de que el día de ayer la defensa de García Luna ofreció una fianza por concepto de un millón de dólares para que pudiera salir de la prisión preventiva y continuar el proceso en libertad, alegando que su cliente no tendría razones para fugarse, ya que su familia está en Estados Unidos y sus cuentas están congeladas, lo que le hace carecer de solvencia económica para sostenerse fuera del país.

Asimismo, de acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, en la audiencia los fiscales dijeron que están investigando “una red” de exfuncionarios mexicanos vinculados a García Luna, aunque no dieron nombres señalaron que fueron “cómplices” en el caso.

“Muchos de estos funcionarios todavía están en México. Muchos de ellos todavía tienen posiciones poderosas en el sector privado”, expuso.

Se espera que la nueva audiencia de García Luna está programada para el 2 de abril, el cuales señalado por los cargos de conspiración por tráfico de cocaína.

Foto Reuters