No creo en la pena de muerte : AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la aplicación de la pena de muerte como alternativa para disminuir la violencia e inseguridad.

“Yo no creo en la pena de muerte. No creo que sea una alternativa. Creo en el ser humano, considero que no sea una solución lo de la pena de muerte”, reiteró durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.