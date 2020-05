No esconderemos cifras de fallecidos en la CDMX por Covid-19: Sheinbaum.

En conferencia de prensa virtual, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “por convicción” su gobierno no oculta números sobre los fallecidos por coronavirus Covid 19 esto en respuesta a la publicación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en la que la organización asevera que según registros oficiales la cifras de muertos es tres veces mayor al que diariamente presenta la Federación.

“No sé de dónde se obtuvo esta base de datos y sí, es muy importante el tema de protección de datos personales, esta es una información que, primero que no solamente no se puede esconder porque de todas maneras el número de fallecimientos por fecha tiene la obligación de publicarlo el INEGI en su momento, pero además nosotros no queremos esconderla, nosotros con total transparencia estamos actuando”, dijo Sheinbaum.