No me gusto resolución de la SCJN sobre sueldo del Inegi y la Cofece: AMLO.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este jueves que “no le gusto” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a que los funcionarios de alto rango del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) podrán ganar más que el Presidente.

“No sé cuál sea la interpretación que se utilizó (la SCJN) cuál fue la justificación, que mientras yo esté aquí y tenga facultades para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo quedó en el artículo 127 de la Constitución, podría enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro, no es posible que no haya un tope de lo que ganan los funcionarios públicos, cómo que un funcionario gane 200 mil o 300 mil pesos mensuales”, expresó AMLO.

Por lo que que refrendo que esta situación no es aceptable al estar en un proceso de transformación, y que no se puede tener esos sueldos tan excesivos, que son abusos.

“No es un asunto de justicia, la austeridad es un asunto de principios, no sólo un asunto administrativo, eso no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del poder judicial, es un poder autónomo, independiente, pero también ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo que no pueden tenerse estos sueldos tan excesivos y mentira de que pagan más en el sector privado, no es cierto, es un mito para justificar el pago en el gobierno”, indicó.