“No podemos dar el aval” a creditos del BID: AMLO.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que el Gobierno no podría “dar el aval” al crédito propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “porque no vamos a endeudar al país”.

“(Estoy de acuerdo) dependiendo de si no le cuesta al pueblo, o sea, si no es a cargo del presupuesto, adelante. Porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto (…) Si no es con el aval del Gobierno no hay problema, bienvenido. Además entiendo que es el del BID, adelante con las empresas, nada más que no le cueste a la nación (…) Eso era lo que hacían en el periodo neoliberal. Yo no me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario”, señaló AMLO en Palacio Nacional.

“Además, no me está gustando el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Cómo que se aprueba un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estámos aquí de floreros? ¿Qué el presidente se entera de que hay un acuerdo y nada más van a pedirle a Hacienda que lo avale? O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. Es mucha la prepotencia. A ver, no es pleito, no es confrontación. Bueno, sí, confrontación de ideas pero a nadie de ellos que están aquí les va a gustar un Fobaproa dos”, agregó.