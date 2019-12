Papa Francisco le da un manazo a mujer que lo jalonea (VIDEO).

Durante la ultima misa de 2019, el papa Francisco saludó a los fieles que visitaron la Plaza de San Pedro del Vaticano durante un recorrido en donde una mujer lo jaloneo lo que hizo enojar a su santidad el cual le dio un mazazo.

En el video se puede ver que mientras su Santidad saludar de mano a los feligreses, una mujer de rasgos asiático tomó su mano y lo jalonea con fuerza lo que provoca el enojo de Francisco y le responde con un mazazo.

Tras los hechos el Pontífice se retiró molesto lo cual se veía en sus rostro pero se compuso siguió su camino y saludando a los fieles que lo esperaban.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019