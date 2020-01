PIB de México cae 0.1% en 2019.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informo que la economía mexicana registró una contracción de 0.1% en el año 2019, con respecto a 2018, lo que representa el primer retroceso desde hace 10 días desde 2009.

Con base en cifras sin ajuste estacional (originales) y de forma preliminar, el Inegi señaló que la caída del PIB en 2019 se debió a un retroceso de 1.7 por ciento en las actividades secundarias, que no pudo ser compensado con el incremento de 1.9 por ciento en las primarias y de 0.5 por ciento en las terciarias.

De acuerdo con el Inegi por componentes, las Actividades Secundarias disminuyeron (-)1% y las Actividades Primarias (-)0.9%, mientras que las Terciarias aumentaron 0.3% en el cuarto trimestre de 2019 con relación al trimestre precedente.

Mientras que en su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto con series desestacionalizadas tuvo un retroceso real de (-)0.3% en el trimestre en cuestión respecto al periodo octubre-diciembre de 2018. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Secundarias descendió (-)1.5%, en tanto que el PIB de las Actividades Primarias avanzó 1.9% y el de las Terciarias 0.1 por ciento. Durante 2019, el PIB oportuno se redujo (-)0.1% frente al de 2018, con cifras desestacionalizadas.

Ante esto datos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que es algo que ya se esperaba y que él tiene “otros datos”, además de que señalo que “puede que no haya crecimiento, pero sí desarrollo y bienestar”.

Ya que señalo que no le importa mucho que no haya crecimiento en el país, pues los parámetros con lo que se mide eran mediciones usadas en el período neoliberal.

“Están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. En nuestra sociedad y como tengo otros datos, hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y bienestar que son distintos”, indicó AMLO. “Estos parámetros ya existían, desde luego, pero los volvieron como la base y el fundamento para medir el desarrollo durante el período neoliberal, y a mí no me importa mucho”, apuntó.

“Crecer puede significar que haya más dinero en pocas manos, pues en el período neoliberal ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo se acumuló en unas pocas manos”, agregó.