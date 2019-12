Policía de Bolivia niega hostigamiento, pide a México entregar a ex ministros de Evo.

La Policía Boliviana negó este martes cualquier “hostigamiento” a la embajada de México en La Paz, a la que instó a colaborar en la entrega a la justicia de ex ministros de la etapa de Evo Morales procesados por varios delitos.

“No estamos hostigando a nadie”, aseveró a los medios el comandante de la Policía Boliviana en La Paz, el coronel William Cordero.

Asimismo, mando policial invitó a las autoridades mexicanas a que “entreguen” a ex ministros de Morales sobre los que pesan órdenes de aprehensión, acusados de graves delitos como terrorismo por el gobierno interino de Bolivia.

“La presencia policial en el exterior de la delegación diplomática obedece al cumplimiento de estas órdenes”, dijo Cordero.

Según las ordenes que se han emitido hasta el momento corresponde en contra quienes fueron ministros de Presidencia Juan Ramón Quintana y Culturas Wilma Alanoca, entre otros.

El comandante advirtió de que no se puede permitir que se esté “prácticamente camuflando” a quienes deben comparecer ante la justicia boliviana. Las declaraciones del jefe policial se producen en medio de la tensión diplomática entre Bolivia y México por la presencia en la embajada en La Paz de ex autoridades de la etapa de Evo Morales, a las que la cancillería boliviana advirtió de que no dará salvoconductos para salir del país si tienen procesos judiciales.

EFE