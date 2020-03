Presidente AMLO reconoce desgaste en su popularidad. Culpa a “conservadores corruptos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que enfrentar a los conservadores corruptos le han generado un desgaste que se puede traducir en una baja de popularidad, pero afirmó que la mayoría del pueblo respalda su gobierno.

El mandatario federal advirtió que este grupo de reacción no está contento ante el combate frontal que su administración está haciendo para terminar con la corrupción.

Señaló que su gobierno está aguantando los embates de la corrupción sin pagar publicidad para informar sobre los avances que se están teniendo en el combate a la corrupción y la eliminación de los lujos en el gobierno.

Esta mañana, el periódico Reforma publicó una encuesta donde registra que la popularidad del presidente de la República bajo del 78 por ciento al 59 por ciento en un año.

“No los calienta ni el sol y están desquiciados, no les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio porque robaban y pueden entrar a la cárcel, pero luego salían y les devolvían todos sus bienes, no les gusta el instituto para devolverle el pueblo lo robado, no les gusta que la corrupción sea delito grave, entonces si hay una reacción, pero nada que sea significativo preocupante”, apuntó.