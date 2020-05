Reabrirán al país con semáforos

7 may, 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno de México elaborará una especie de semáforo para reiniciar actividades económicas a partir del 17 de mayo.

Explicó que en el semáforo, el cual fue una sugerencia del canciller Marcelo Ebrard, se pondrá en verde los municipios donde no haya casos de contagio de COVID-19, en amarillo donde hay, pero son pocos, y en rojo donde sí hay problemas.

“A partir de ahí empezar a ver las actividades económicas, cuáles, la industria de la construcción, empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades. Desde luego, esto incluye el regreso a clases, que también tiene que ser escalonado, cuidado, todo.

“Tiene que ir acompañado de un protocolo de salud, pero ya vamos a hacer una presentación de este plan la semana próxima”, expuso el mandatario federal durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Anunció que el próximo lunes se hará una reunión de análisis y de propuesta para comenzar a abrir el país. “Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios donde no hay casos y donde también no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas. Es decir, municipios que en todas sus colindancias no tienen problema”.

López Obrador refirió que hay una cantidad considerable de municipios en los cuales no hay contagio, y aunque éste ha avanzado, regiones completas se han mantenido sin casos de COVID-19.

“Ahí, con mucho cuidado, con cercos sanitarios. Esto dependerá del comportamiento de estos días, iniciar actividades, y luego un calendario definido a partir de actividades económicas y del nivel de contagios”, puntualizó.

Notimex