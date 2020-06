“Salgamos para lo indispensable”: AMLO ante máximo nivel por coronavirus.

Este miércoles el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la ciudadania en el marco del inicio hacia la Nueva Normalidad a todavía quedarse en casa y que solo “salgamos para lo indispensable, no nos confiemos”, luego de que ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que la epidemia por Covid 19 ó SARS-CoV-2 esta en su máximo nivel en el país.

“Volver a llamar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es indispensable hay que quedarnos en nuestras casas. Salgamos para lo indispensable, no nos confiemos”, expresó AMLO durante su conferencia de prensa desde Campeche.

“Es una pandemia muy dañina, que afecta mucho. Duele que se pierdan vidas humanas. Vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancia. Mientras no tengamos vacuna, hay que cuidarnos”, agregó el mandatario.