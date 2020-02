Santiago Nieto niega que exista investigación en contra Peña Nieto.

Este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que no existe alguna investigación en contra del ex presidente, Enrique Peña Nieto, así como dijo desconocer afirmó dónde salió surgió la información dada a conocer por el diario estadounidense, The Wall Street Journal (WSJ).

Por lo que hasta el momento sólo se han presentado cuatro denuncias en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya; una a la ex titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles y contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el caso OHL, entre otras por de corrupción política.

“El fiscal lo que ha comentado es que esto implica que se ha ido cercando al ex presidente (Enrique Peña Nieto), pero lo que tenemos hasta el momento son la presentación de las denuncias contra toda esta serie de ex servidores públicos que a nuestra perspectiva vulneraron la confianza ciudadana con mecanismos como empresas fachada, operaciones simuladas y evidentemente peculado y enriquecimiento ilícito”, comentó. “Nosotros seguimos trabajando, digamos que fue una expresión que tuvo el Fiscal (Alejandro Gertz Manero) y yo respeto mucho al Fiscal”, agregó.

Esto se da luego de que el pasado 19 de febrero, WSJ según con información de un informante de la fiscalía dijo que se tenía una investigación en contra de Peña Nieto, como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años.

Además de que esto se daba en el marco de la detención de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien es acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, así como de Altos Hornos.

Foto Cuarto Oscuro