Se extiende la Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, este jueves durante la conferencia mañanera informó que científicos han recomendado extender hasta el 30 de mayo la Jornada Nacional de Sana Distancia ya que el diagnóstico del Equipo Científico ante el coronavirus Covid 19 que señala que en el país se requiere medidas más determinantes para la fase 3.

De acuerdo el diagnostico, López-Gatell indicó que la recomendación de la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es con el propósito de “conservar las medidas de mitigación; regionalizar las medidas, segmentar la movilidad en el territorio nacional y mantener la protección de sana distancia con los adultos mayores, con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas”.

Mientras que también se tiene proyectado que entre el 8 y 10 de mayo estará el pico máximo del brote. Y prevén que el fin proyectado de la epidemia sea el 25 de junio 2020, si y solo sí se mantienen las medidas de seguridad sanitaria.

Asimismo explicó que en poco más de 900 municipios del país se podrá levantar la cuarentena el 17 de mayo, puesto que su nivel de transmisión es muy bajo, como el de la fase 1.

Por otra parte, el subsecretario destacó que gracias a que México se ha adelantando en aplicar acciones para afrontar la pandemia del coronavirus han dado resultado; no obstante, urgió a la sociedad a continuar de esta manera ante la eminente llegada de la Fase 3.

Por su parte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que en los municipios del país donde no se tengan contiguos ó registros por coronavirus Covid 19, regresaban a clases el próximo 17 de mayo.

“En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes; el regreso a clase de acuerdo a esto que se está proponiendo es el 17 de mayo en los municipios en donde no hay casos de coronavirus”, expresó López Obrador en conferencia de prensa.

Por lo que dijo que este mismo día se dará a conocer los nombres de las 900 localidades que recuperarían la normalidad a partir del próximo 17 de mayo, con el fin de organizarse con los gobiernos y establecer cordones sanitarios necesario para la acción.

Mientras que partir del 1 de junio, se espera que el resto del país comience el regreso a las actividades “siempre y cuando se sigan cumpliendo con las medidas”.

Ante esto el ejecutivo federal enfatizó que el comportamiento de la población mexicana es muy importante ya que es lo que permitirá que se recupere la normalidad en el país lo más pronto posible.

“Eso es lo que más nos ha ayudado, implica desde luego un sacrificio, pero es lo más eficiente. Estas epidemias no se curan sólo en los hospitales, se enfrentan con la gente, con los ciudadanos, con nuestras familias y esa es la prueba. Por eso no fuimos rebasados y no seremos rebasados y no nos van a faltar camas y ventiladores y médicos especialistas y vamos a salvar muchas vidas, entre todos, por actuar de manera consciente y responsable. Esto es lo que tenemos que seguir haciendo para regresar a la normalidad”, finalizó.