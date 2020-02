Se iniciará en octubre túnel para rescate de mineros en Pasta de Conchos.

En conferencia de prensa mañanera, este miércoles la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Luisa María Alcalde informó que se prevé que se comenzará a construir en octubre el nuevo túnel para llevar a cabo el rescate de los mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos.

Ya que explico que el Servicio Geológico Mexicano entregará en marzo el dictamen para determinar el método final del rescate por lo que a partir de ahí se comenzará el proceso de licitación, por lo que prevé que en octubre comience la construcción de la nueva rampa de acceso.

Asimismo, informó que de acuerdo con reportes preliminares no hay tanta agua como se suponía por lo que en día se podrá extraerla. Además, dijo que el gas en el interior está en nivel promedio “no tan altos como se había determinado” por lo que tampoco representará un obstáculo para ingresar.

Alcalde agregó que la entrada a la mina está totalmente colapsada y “no se podría ingresar por donde se había intentado, por lo que habrá que realizar un inclinado diferente. Un lugar para construir un inclinado nuevo y a partir de ahí comenzar el rescate”,detalló.

Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso para la recuperación de los cuerpos de los mineros por lo que reconoció a Grupo México por su disposición para facilitar el trabajo del gobierno.

“Nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros, y la secretaria me planteó que era necesario tener el terreno, la concesión. Le solicitamos al presidente del consejo de Grupo México que nos entregara la concesión, que ayudará y respondió de manera afirmativa, aceptando, me envió una carta con ese propósito. Esto lo tenemos que reconocer, porque si no se iba a iniciar un proceso jurídico porque legalmente ellos tenían derecho de la concesión”, planteó.