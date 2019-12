Si la ciudadania quiere se investigará a Calderón: AMLO.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador dijo que si la ciudadanía quiere y se decide se investigará al ex mandatario, Felipe Calderón Hinojosa, esto en referencia a la investigación y captura del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna quien es acusado de aceptar sobornos de los grades carteles de la droga en el sexenio de calderonista.

Asimismo, el mandatario federal resaltó que no quiere que su decisión se malinterprete, pues “no es que lo perdone, solo no vamos a tomar iniciativa, no queremos que signifique encubrimiento“, ya que aseguro que su gobierno estará colaborando en todo lo que sea necesario dentro de las investigaciones iniciadas en Estados Unidos en contra de García Luna.

“No es así, es no tomar nosotros la iniciativa sin que esto signifique complicidad (…) encubrimiento, ese es el término, no encubrir, que es distinto a la complicidad, pero no vamos a encubrir a nadie, no es perdonar, es no encubrir (…) hemos decidido cooperar en la investigación en lo que se solicite, no iniciar nosotros ninguna investigación”, puntualizó AMLO.

“Nos critican por no iniciar investigación, pero nosotros solo vamos a cooperar. No vamos a proteger, no vamos a ser tapadera de nadie. Diremos las cosas como son, en esta investigación que también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México”, agregó mandatario mexicano.