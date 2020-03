Sí saludé a la mamá de El Chapo: AMLO.

El preside te de la República, Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que el día de ayer domingo saludó a la madre de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, la señora María Consuelo Loera, argumentado que ella se merece su respeto independientemente de quién sea su hijo.

“Es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo y lo seguiré haciendo. A veces les tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad, cómo no se la voy a dar a una señora, cómo le voy a dejar la mano tendida, se me hace mal el hacer eso”, dijo AMLO durante su la conferencia mañanera.

Asimismo, el mandatario federal, dijo que la señora Loera, a quien saludo durante su visita a Badiraguato, al municipio de La Tuna, sólo esta buscando su ayuda para que pueda visitar a su hijo quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

“Quiere que le ayude a ver a su hijo. En La Tuna, ahí vive la señora y allá fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé”,dijo. “Me entregó una carta, y como todas las madres, todavía no conozco a una madre que acepte la culpa de un hijo, las madres tienen un amor especial, sublime ante los hijos; que no lo ha visto en 5 años y que no se quiere morir en sin verlo y me pide que le ayude para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar a ver a su hijo; voy a hacer el trámite, pero eso depende del gobierno y de la embajada de Estados Unidos, por razones humanitarias se le debe permitir ir, desde luego con cuidados y medidas sanitarias; lo haría por cualquier ser humano”, precisó.

Asimismo, López Obrador aseguró que esto no significa pactar con alguien ó con el narcotráfico, así como calificó de hipócritas las críticas por saludar a a señora ya que recordó que hubo un gobierno conservador que incluso negoció con el mismo.

“De veras que son hipócritas, esa es la verdadera doctrina del conservadurismo, la hipocresía y que acepten que no somos iguales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, no somos como ellos”, apuntó.

Así como refrendo que solo se trató de una situación humanitaria, y lo volvería a hacer, aunque se le fueran encima los voceros, ademas de que dijo que ya sabía la controversia que se generaría.

“Ya sabía, pero no voy a hacer lo políticamente correcto, no soy ortodoxo, soy heterodoxo en estas cosas, siempre hago lo que me dicta mi conciencia, y actuó con principios e ideales, es cabeza, pero también corazón. Ya lo dije no soy robot, soy ser humano”, expresó AMLO.

Foto Twitter