Sobreviviente del holocausto critica a gente por no aguantar cuarentena (VIDEO)

Un video rápidamente se ha convertido en viral ya que muestra a una abuelita sobreviene de holocausto, criticando a la gente por no aguantar el encierro de la cuarentena en sus casas ante la crisis del coronavirus, cuando ella paso 3 años encerrada en un pozo.

“Yo estuve escondida 3 años en un pozo para que no me maten, sin bañarme y sin comida y la gente no puede aguantar dos semanas en sus casas”, recriminó la anciana.

Este video fue compartido por Connie Ansaldi, con el objetivo de concientizar a la gente con la experiencia de su abuela, Elsa Soslowska, de 96 años.

“Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella pero por nosotros sí. Cuidemos a la abuelita. La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte. Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. Yo me quedo en casa, quédate tú también”, escribió por su parte Connie.

[Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: "Yo estuve 3 años escondida en un pozo bajo tierra para q no me maten y 2 años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. La gente no puede aguantar 2 semanas en sus casas?"] ☀️ pic.twitter.com/Pfs5yufTVF

