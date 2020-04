STPS exhiben a empresas que no cumplen medidas por Covid19.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, exhibió este lunes en conferencia mañanera a las empresas con actividades no esenciales que no han cumplido con el cierre como parte de las medidas impuestas ante la emergencia por la pandemia de coronavirus Covid 19.

Ya que hasta el momento han sido con el 87 por ciento de las empresas ha cumplido con las medidas, mientas que del 13 por ciento que se niegan a cerrar, 23 por ciento “se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia”, precisó Alcalde.

Asimismo, detalló que en estas primeras acciones se constató que 50 por ciento de las empresas y negocios ya estaban cerrados al momento de su revisión, a 20 por ciento se le exhortó al cierre y accedió, 17 por ciento realiza alguna actividad esencial y 13 por ciento se niega a cerrar.

Por lo que las empresas señaladas por incumplir las medidas son Andrea, que se dedica a la fabricación de calzado. Carnival, en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria textil Coppel, y Bolim que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores. Mientras que en contraparte las empresas que han cumplido con los señalamientos están Flexi, Juguetrón, Ternium, GM, Faurecia, VolksWagen, entre otras.

Ante esto la secretaria de Trabajo hizo un llamado a que otras empresas se sumen a los esfuerzo para combatir la propagación del coronavirus.

Por su parte, el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador refrendo su llamado a empresas y comercios “para cumplir con las recomendaciones sanitarias”, ya que “los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo, la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección frente a esta epidemia, pues se les va a reconocer es de sabios cambiar de opinión, tener capacidad de recapacitar”.

“Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13 por ciento que se tiene ahora de incumplimiento, que se reduzca lo más que se pueda. Yo tengo confianza de que esto va a suceder. No son medidas coercitivas, una de la características de nuestro Gobierno es que no se usa la fuerza, lo coercitivo. No hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir, y ese es el ejemplo que está dando el pueblo de México en el mundo, de su nivel de conciencia, de responsabilidad”, afirmó AMLO.