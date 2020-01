Tribunal Electoral revoca expulsión de Lilly Téllez, se queda en Morena.

Este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determino por unanimidad revoco la expulsión de la senadora María Lilly del Carmen Téllez García de Morena tras la solicitud del mes pasado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este partido.

“Esta persona no es militante del partido, por lo cual las normas del partido no le afectan”, dicto el TEPJF ya que resaltó que Téllez al no es militante de Morena, no causa efecto la determinación de la expulsión.

Por lo que Tribunal resolvió que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no tiene facultad para determinar sobre la vida legislativa de sus militantes, esto en referencia a que Morena señaló que la senadora no podía continuar en la fracción parlamentaria, por no respetar, compartir y representar los estatutos del partido.

Asimismo este mismo día también se negó la expulsión de la bancada de Morena de José Magdaleno, Agustín Álvarez y Jessica Ramírez, diputados en el Congreso de Veracruz, quienes se negaron a votar a favor del juicio político contra el fiscal del estado Jorge Winckler.

Foto Cuarto Oscuro