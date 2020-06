Trump afirma que consideraría reunirse con Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que consideraría reunirse con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, así como minimizó su decisión de reconocer al opositor venezolano, Juan Guaidó como líder legítimo del país sudamericano.

“Quizás pensaría en eso (…) a Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones”, dijo Trump en una entrevista para el sitio de noticias en línea Axios.

Medida que podría anular sus planes de “máxima presión” destinada a forzar la salida del poder del líder socialista.

“Pero en este momento, lo rechacé”, agregó el mandatario estadunidense.

Asimismo al presidente Trump se le cuestiono si lamentaba haber respaldado a Guaidó.

“No particularmente”, respondió. “Podría haber vivido con él o sin él, pero estaba firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela”, dijo.

Además de que Trump sostuvo que en el momento en que tomó la decisión, “creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso (…). No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra”.

Foto Reuters