“Usted es el Presidente que más homicidios tiene, desde la Revolución” : Jorge Ramos a AMLO

El Presidente de la República fue cuestionado esta mañana por el periodista de Univisión Jorge Ramos, por el alza en asesinatos en el periodo 2018-2019, a la que calificó como “El Periodo de mayores muertes desde la Revolución Mexicana.”

“Algo tiene que estar mal” refirió Ramos y emplazó al Presidente a decirle cuándo funcionará su estrategia, y no echarle la culpa a las administraciones anteriores, tal y como prometió desde agosto del año pasado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno dará resultados durante este 2020.

“Eso si calienta” soltó el Presidente.

Ramos refirió que de diciembre de 2018 a noviembre de 2019 han sido asesinadas 34 mil 579 personas, además de un alza en secuestros y otros delitos.

“Es un tema que tratamos todos los días, una asignatura pendiente, un problema que no hemos podido resolver, tiene una explicación no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad de la violencia, no se atendieron las causas”, aseguró López Obrador.