Yo no me puedo poner en cuarentena: AMLO.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ante el brote de coronavirus Covid-19 en México él no puede ponerse en cuarentena, ya que se encuentra trabajando para atender la emergencia.

“Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones”, apuntó AMLO.

“Tengo que estar pendiente y tengo que continuar con mis labores, estoy dedicando mucho más tiempo a todas las acciones relacionadas con el coronavirus”, agregó.

Ante esto el mandatario federal aseguró que pese a que tiene que cumplir con su trabajo, él esta cumpliendo con los protocolos, así como exhortó a la población cumplir con las disposiciones de salud.

“Yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y desde luego exhorto a toda la población a que acatemos las disposiciones, nos conviene, hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del coronavirus”, agregó.

Por otra parte, López Obrador reiteró que México esta atendiendo la emergencia contra el coronavirus de la mejor forma que es dejar que a los médicos y especialistas se encargan de combatir la crisis.

“Pedimos en su momento que no intervengan los políticos, los que no son expertos, los que no tienen conocimiento de cómo se comporta esta epidemia. Que nos autolimitemos, porque una declaración, un error puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, el amarillismo y desde luego las mentiras y falsedades que se han presentado”, apuntó. “También en el caso del sector privado, se les pidió que de inmediato los adultos mayores contarán con permisos y goce de sueldo y prestaciones; y, antier por la noche, se les recomendó que si sus trabajadores no estaban desempeñando un trabajo de urgencia, necesario, pudieran también ayudarnos, que se les otorgaran permisos con goce de sueldo y prestaciones hasta el 19 de abril como un primera medida”, añadió.

Foto Twitter