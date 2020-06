Yo ordené liberar a Ovidio, hijo del Chapo: AMLO.

Durante la mañanera de esta vienes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que él fue quien ordenó detener el operativo y dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejará en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente el presidente Trump para ofrecer apoyo, lo mismo cuando los lamentables hechos en Sonora, que asesinaron a mujeres a mujeres y niños de la familia LeBarón”, dijo AMLO.

“Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, argumentó.