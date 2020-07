La bitácora de la mañanera

Conferencia de Prensa presidente Andrés Manuel López Obrador

Miércoles 29 de julio 2020

Conferencia matutina: 418

Días de gobierno: 607

Salón Tesorería

Palacio Nacional

-El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, inició la conferencia de prensa comentando que hoy se informará sobre lo que se está haciendo el gobierno en beneficio de las niñas y mujeres de México.

-Dijo que nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes en lo económico y social

– “Eso nunca se había visto, no es poca cosa en un país como el nuestro dónde desgraciadamente ha habido mucha desigualdad en ese sentido se ha apoyado mucho a las mujeres y también se ha procurado que tengan igualdad con relación al hombre, que en los beneficios que otorga el gobierno se considere a mujeres y a hombres en igualdad de circunstancias”, señaló el presidente.

-La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció el informe del grupo interinstitucional de estrategias contra las violencias de género, la cual es impulsada por un grupo intersecretarial formado por la secretaría de Gobernación, la secretaría de Bienestar, la secretaría de Seguridad Pública, Inmujeres y ONU Mujeres, entre otros

-Informó que más de 600 mil mujeres víctimas de violencia en México han buscado ayuda de los mecanismos del Gobierno de México, señaló la funcionaria federal.

-Nadine Gasman, titular de Inmujeres, dijo sobre los recortes por la política de austeridad, aclaró que es en operaciones, pero no en el rubro de personal, salarios, ni la parte sustantiva, por lo que el Instituto sigue realizando su trabajo estratégico.

-El presidente se refirió que el periodista Ciro Gómez Leyva lo acusó de machista por no usar el cubrebocas “no soy machista porque no me pongo el cubrebocas, guardo la sana distancia”, respondió.

-A pregunta expresa respondió que las Fuerzas Armadas están apoyando mucho “se está creando de manera conjunta la GN que se está conformando por marinos, por soldados y policías federales, nos están ayudando en la construcción de obras públicas porque fue un desastre en la construcción de las obras públicas, se dedicaron a robar”, aseveró el presidente.

-Sobre la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte el presidente reiteró que se tuvo que corregir el expediente, pes como estaba elaborado la extradición no procedía, subrayó que tal vez estaba hecho intencionalmente.

-El presidente López Obrador dijo que en casos como el de César Duarte y Genaro García Luna deben juzgarse en México y además, refirió que se buscará la colaboración de las autoridades de EU par la recuperación de los bienes producto de la corrupción.

-A pregunta expresa se le cuestionó al presidente si se le ofrecería la figura de testigo protegido o colaborador a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.

-La secretaria de Gobernación aclaró que Emilio Lozoya tiene imputaciones por lo que la figura jurídica que usará es la de testigo colaborador.

-El presidente afirmó que como testigo colaborador Emilio Lozoya va a tener ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso es conocer más sobre el modus operandi.

-Señaló que el proceso contra Emilio Lozoya no afecta los contratos firmados en el contexto de la Reforma Energética y afirmó que no se modificará el marco legal del sector energético.

-Agregó que no descarta una contra reforma energética, pero sería en el tercer año

-Adelanto el presidente que el lunes se dará a conocer información sobre el regreso a clases. “Va a estar con nosotros el secretario de Educación y se va a dar una propuesta, ya va a haber una alternativa una respuesta en definitiva para el regreso a clases”.

-EL presidente afirmó que se decidió comprar medicinas en el extranjero para tener productos de buena calidad, a buen precio y acabar con la corrupción.

– “Esto a lo mejor no les gustó a algunos, se entiende, pero ojalá sean autocríticos”, señaló.

-Aseveró que la compra de medicamentos e insumos médicos se realizará en el extranjero a través de la ONU, además adelantó que se tendrá una distribuidora para que los medicamentos lleguen a las comunidades más apartadas.

-Dijo que luego de la visita al avión el pasado lunes se reactivó la venta de cachitos de la Lotería Nacional.

-Afirmó que habrá grito y desfile el 15 y 16 de septiembre, “guardándolo los protocolos”, dijo que aún no sabe si con gente, “pero si va a haber”