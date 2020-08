Líder del FSTSE pide al ISSSTE y a Sheinbaum practicar pruebas COVID-19 a trabajadores del Estado que regresar a laborar en octubre

Los 600 mil trabajadores al servicio del Estado que regresarán a laborar el próximo 1 de octubre deben realizarse pruebas para detectar casos de COVID-19 y evitar riesgos en los centros de trabajo, declaró Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

El líder sindical declaró a los medios de comunicación que contactó al director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para exponerles la propuesta.

Ayala enfatizó que se deben instalar módulos en todo el país para realizar las pruebas a todos los trabajadores.

“En este tema no puede existir el no. Aquí lo que existe es el esfuerzo conjunto” para que el regreso a actividades no altere el orden y se convierta en “una catástrofe mayor” por el incremento en contagios de coronavirus, declaró.

Y es que aproximadamente son 2 millones de trabajadores al servicio del Estado, sin contar a los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni a los sindicalizados del IMSS, que no están dentro de la Federación.

Se estima que 30 por ciento laboró por medio del teletrabajo desde casa en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, es decir, unos 600 mil trabajadores.