PAN pide no politizar la justicia por el caso de Emilio Lozoya

Después de que el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en contra del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray por actos de corrupción, el GPAN exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no politizar la justicia.

El coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Mauricio Kuri, dio a conocer la posición de su partido respecto al señalamiento del “testigo protegido”, sobre el uso de más de 100 millones de pesos del caso Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto.

Al respecto, Kuri pidió aplicar la ley de manera ejemplar, por eso demandó una investigación transparente y profesional

“Los hechos de corrupción deben de castigarse, pero antes deben de probarse. No podemos perder de vista que los hechos son dichos por un presunto delincuente, por lo que debe aportar pruebas”, enfatizó.

El líder panista añadió que es urgente que los mexicanos sepan la situación legal de Emilio Lozoya, porque sus actos corrupción ameritan prisión preventiva.