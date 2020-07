SCJN discutirá despenalización del aborto en Veracruz; se reactiva el debate en la sociedad civil

El debate sobre sí es legal o no la interrupción del embarazo se reavivó me México, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el próximo miércoles si el aborto es legal o no en Veracruz.

Y es que sólo Oaxaca y la Ciudad de México lo despenalizaron en todo el país, mientras que otras entidades de la República piden hasta seis causales para que este acto sea legal: violación, que exista peligro para la madre, alteraciones genéticas, aborto imprudencial o razones económicas.

Esta iniciativa reactivó el debate en torno a la interrupción del embarazo, si es un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo o se viola el derecho a la vida de otro ser humano.

Organizaciones como Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia y el Frente Nacional por la Familia, convocaron una protesta este martes 28 de julio, en el Zócalo capitalino, para mostrar su rechazo al juicio de amparo que despenaliza el aborto en Veracruz.

Por otro lado, Jeli Camacho, experta en violencia de género, de la Secretaría de la Mujer, explicó para Zona Cero, que es un tema que debe discutirse en los marcos jurídicos y de política pública, pues se viene discutiendo desde hace 20 años en el país.

“Es un tema que debe discutirse en los marcos jurídicos y de política pública en materia de accesos a servicio de salud, relacionados con el tema de la violencia sexual en lo particular, y en lo general, con los accesos que tienen todas las mujeres de zonas urbanas y rurales de servicio de salud de calidad”, señaló.

Por su parte, la coordinadora de proyectos en la Red por los derechos sexuales y reproductivos en México, declaró que en un ambiente machista como el que se vive en nuestro país es complejo el tema.

“Muchos sectores quieren defender los falsos derechos antes que los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el número de hijos que decidan tener. Hay mucha oposición por la falta de información verídica y el desconocimiento a los derechos humanos”, sentenció.