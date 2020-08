Senadora Lilly Téllez pide a López-Gattel brinde servicio a mujeres con cáncer

La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, intentó entregar una carta al subsecretario de Prevención y Promoción de Salude, Hugo López-Gatell, sin embargo, no la recibió porque sólo recibe información relacionada con la pandemia del coronavirus COVID-19.

La panista exigió al subsecretario le brinde atención médica a 15 mujeres que la recibían en Fundación de Cáncer de Mama, A.C. (FUCAM).

Durante una conferencia de prensa virtual, Téllez denunció que López-Gatell dio la instrucción al personal de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud de no recibir nada que no fuera cuestiones relacionadas al COVID- 19, por lo que no fue recibida la misiva enviada desde el 29 de julio.

“Señor Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell les dice a los enfermos de cáncer que son importantes, pero no urgentes. La respuesta de este gobierno a las personas que han perdido su tratamiento para el cáncer es puerta cerrada, ni siquiera se recibe una carta de petición para reanudar sus tratamientos”, enfatizó la senadora sonorense.

La legisladora también le solicitó al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se le reintegren los servicios de salud a las personas que padecen cáncer y no pueden solventar los gastos que implican los estudios clínicos y medicamentos que necesitan.

Además, exigió que Antares Vázquez, senadora de Morena, ofrezca una disculpa a las 15 mujeres que necesitan sus tratamientos ya que ella ha declarado varias veces que no se están negando los servicios.