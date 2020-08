Avión se estrella en India

Un avión de Air India con 191 pasajeros abordo, y que venía de Dubái, se estrelló cuando se disponía a aterrizar en el el aeropuerto de Calcuta.

De acuerdo con reporte de CNN News 18 en ese país, el accidente ocurrió luego de que la aeronave se patinó al aterrizar por la fuerte lluvia en el aeropuerto de Calicuta, en el estado de Kerala, en India,. La maniobra causó que el fuselaje de la aeronave se partiera en dos.

Por el momento no está claro si hay fallecidos, aunque se teme que haya al menos dos muertos y 35 heridos, según la agencia Reuters.

#EXCLUSIVE – Raghu Kumar, former Air India Officer who investigated Mangalore air crash that happened ten years back, speaks to @Zakka_Jacob on the crash at Kozhikode.

Listen in to what he has to say. pic.twitter.com/r8J4DsP7lz

— CNNNews18 (@CNNnews18) August 7, 2020