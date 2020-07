Estados Unidos, Canadá y Reino Unido acusan a Rusia de intentar robar datos sobre vacuna contra Covid 19.

En un comunicado en conjunto, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá acusaron al grupo APT29, también conocido como “Cozy Bear”, de robar datos sobre sus vacunas contra Covid 19, como parte sus operaciones a los servicios de inteligencia rusos y condenaron los actos “despreciables” contra quienes realizan un trabajo vital para combatir el Covid 19.

“Basándonos en un análisis completo, el gobierno concluyó que es prácticamente seguro que actores rusos quisieron interferir en las elecciones del 2019 difundiendo en internet documentos gubernamentales obtenidos de manera ilegal”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en una declaración escrita enviada al parlamento.

Según el Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC, por su sigla en inglés), dijo que creen que los ataques persistentes no buscan interrumpir la investigación sino robar la propiedad intelectual. Por lo que los funcionarios explicaron que aún no estaba claro si se habían robado información, pero aseguraron no estaba comprometida la información confidencial de individuos.

“Condenamos estos despreciables ataques contra quienes realizan un trabajo vital para combatir la pandemia del coronavirus”, dijo el director de operaciones del NCSC, Paul Chichester.

Ya que el NCSC afirma que los ataques del grupo están en curso y utilizan una variedad de herramientas y técnicas, incluidos el “spear-phishing” y malware.

“APT29 posiblemente continuará atacando a organizaciones involucradas en la investigación y desarrollo de la vacuna para COVID-19, ya que buscan responder preguntas adicionales de inteligencia relativas a la pandemia”, dijo NCSC.

